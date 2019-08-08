Биспинг: с 2013 года мой правый глаз фактически ничего не видел

Бывший боец UFC Майкл Биспинг рассказал, что в последние годы перед завершением карьеры практически перестал видеть одним глазом из-за травмы. Несмотря на это, боец продолжал выходить в октагон.

«Мой правый глаз фактически ничего не видел с 2013 года. Я рисковал. Всегда было страшно, когда в тренировочный лагерь приходил доктор, боялся, что меня не допустят.

Чтобы пройти медицинский тест, нужно набрать 20-200 баллов за зрение. Это несложно. Иногда я видел чуть лучше и мог пройти тест, иногда нет.

Меня спрашивали, как я могу драться с одним глазом. И я отвечал, что это очень сложно.

Мне пришлось изменить свой стиль. Я пытался хватать соперника, промахивался, но со второй – третьей попытки добивался своего. Раньше я часто использовал джеб, но перестал это делать, потому что бил в воздух. Мне нужно было установить физически контакт с соперником, тогда мозг включался и помогал лучше ориентироваться.

Но до того, как я завоевал пояс, я никогда не думал об уходе. Теперь, когда смотрю назад, говорю себе, парень, о чём ты вообще думал! Пересматриваю бои и говорю, этот идиот дрался с одним глазом! Но я ни о чём не жалею», — цитирует Биспинга MMA Junkie.