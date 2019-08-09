Следующей соперницей Куницкой станет Лэдд

Бывшая претендентка на титул UFC в полулёгком весе Яна Куницкая проведёт бой с Эспен Лэдд, сообщает пресс-служба организации. Поединок будет проходить на турнире UFC on ESPN 7, который состоится 7 декабря в Вашингтоне.

Куницкая в UFC одержала две победы подряд после неудачного дебюта в организации с Крис Сайборг.

В последнем поединке с Марион Рено Куницкой сломали нос. После этого россиянке потребовалась операция, но сама Куницкая сразу заявила, что чувствует себя нормально. Рено осталась недовольна решением судей, присудивших победу россиянке. Несмотря на то, что Куницкая попадала чаще, эпизод с разбитым носом, по мнению Марион, должен был решить бой в её пользу.