Двукратный Олимпийский чемпион дебютировал в профи с сенсационного поражения

В ночь на 11 августа мск в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) состоялся турнир по профессиональному боксу. В его ходе дебютный поединок в профи проводил боец компании Top Rank, двукратный Олимпийский чемпион с Кубы Робейси Рамирес (0-1, 0 КО). Его соперником был Адан Гонсалес (5-2-2, 2 КО).
Рамирес считался явным фаворитом встречи, но не оправдал этот статус. Уже в первом раунде он оказался в нокдауне. В дальнейшем Робейси сумел восстановиться, но вёл с соперником равный бой, не демонстрируя какого-либо преимущества. По итогам четырёх раундов все судьи отдали победу Гонсалесу.
Рамирес выигрывал золото Олимпийских игр в 2012 и 2016 годах. Ранее глава Top Rank Боб Арум заявлял, что связывает с Рамиресом те же надежды, что и с Василием Ломаченко.
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