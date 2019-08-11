Тим Цзю рассказал о спаррингах с Пакьяо и о шансах встретится с Хорном

Чемпион Австралии в первом среднем весе Тим Цзю рассказал о дальнейших карьерных планах, а также о недавних спаррингах в тренировочном лагере Мэнни Пакьяо.

«Хорн в том положении, когда у него остаётся немного вариантов, со мной же все наоборот. Мне 24, я пятый номер рейтинга и передо мной открывается весь мир. У Хорна заканчиваются варианты, так что рано или поздно мы встретимся.

Спарринг с Пакьяо? Из его лагеря я вернулся совершенно другим и мыслями о том, что мне удастся завоевать мир. Мэнни по-настоящему крут. Спарринговать с ним, бегать с ним, всё это вызывало ажиотаж. Раньше я мог о таком только мечтать. Это был классный опыт. Лучшее во всём этом то, что теперь я знаю свой уровень", — приводит слова Цзю-младшего BoxingScene.