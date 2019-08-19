Ирландский боксёр вызвал Макгрегора на бой из-за нападения на пожилого мужчину

Ирландский боксёр средневес Люк Келлер (17-2-1, 5 КО) вызвал бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора на бой по правилам бокса. Причиной вызова стал инцидент с нападением на пожилого мужчину. Ранее в интернете появилось видео, на котором Макгрегор ударил по лицу мужчину, отказавшегося пить виски производства Конора.
«Мне грустно видеть, что Макгрегор так низко пал. То же самое он сделал с моим другом несколько лет назад. Я хочу поставить его на место. Надеюсь, у него есть яйца, чтобы снова выйти на ринг.
Конор согласился на бой, устроив истерику по телефону. Но я сомневаюсь, что он будет драться. Он мог бы вернуть уважение ирландцев, но уважение и класс — то, чего у Макгрегора нет. И это нельзя купить ни за какие деньги», — написал Келлер в своём «твиттере».
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