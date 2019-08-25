Кормье сообщил о смерти отца

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье сообщил о смерти своего отца от рака.



«Сегодня я потерял из-за рака своего героя. Мой отец был самым сильным, смелым, заботливым и трудолюбивым человеком. Я никогда не думал, что придётся пройти через такое. Он научил меня всему в жизни. Мы все оставляем после себя наследие и мой отец оставил наследие великого человека, любящего мужа, отца и друга. Если вы знали его, то вам очень повезло. Я люблю тебя, папа, ты был фундаментом этой семьи, но теперь ты можешь отдохнуть. Больше не будет боли. Покойся с миром», — написал в своём «инстаграме» Даниэль Кормье.

Напомним, Кормье проиграл Стипе Миочичу и лишился титула чемпиона организации в тяжёлом весе.