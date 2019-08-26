Хирн: в Саудовской Аравии Руис будет самым охраняемым человеком на планете

Британский промоутер Эдди Хирн пообещал полную безопасность Энди Руису в декабре в Саудовской Аравии, где пройдёт его поединок с Энтони Джошуа.
«В Саудовской Аравии Энди Руис будет самым охраняемым человеком на планете. Мы уже были там и всё было под полным контролем. Правительство хочет, чтобы всё было максимально безопасно, потому что за этим поединком будет следить весь мир», — приводит слова Эдди Хирна BoxingScene.
Ранее стало известно, что поединок между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе Энди Руисом и бывшим чемпионом, британским боксёромЭнтони Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.
Первый бой соперников состоялся 1 июня в Нью-Йорке. Руис одержал сенсационную победу, нокаутировав соперника в седьмом раунде. Это поражение стало первым в карьере Джошуа, вместе с ним он лишился чемпионских титулов.
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