Хирн: в Саудовской Аравии Руис будет самым охраняемым человеком на планете

Британский промоутер Эдди Хирн пообещал полную безопасность Энди Руису в декабре в Саудовской Аравии, где пройдёт его поединок с Энтони Джошуа.



«В Саудовской Аравии Энди Руис будет самым охраняемым человеком на планете. Мы уже были там и всё было под полным контролем. Правительство хочет, чтобы всё было максимально безопасно, потому что за этим поединком будет следить весь мир», — приводит слова Эдди Хирна BoxingScene.



Ранее стало известно, что поединок между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе Энди Руисом и бывшим чемпионом, британским боксёромЭнтони Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.



Первый бой соперников состоялся 1 июня в Нью-Йорке. Руис одержал сенсационную победу, нокаутировав соперника в седьмом раунде. Это поражение стало первым в карьере Джошуа, вместе с ним он лишился чемпионских титулов.



