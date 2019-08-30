Брат Сауля Альвареса провалил взвешивание и потерял шанс побороться за титул

В ночь на 1 сентября мск в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) состоится турнир по профессиональному боксу. В главном его событии встретятся экс-чемпион мира в первом среднем весе Эрисланди Лара и Рамон Альварес — брат действующего чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса. На кону боя будет вакантный титул чемпиона мира по версии WBA Regular.

В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. Кубинец Лара уложился в лимит весовой категории, показав на весах 69,8 кг. А вот мексиканец провалил весогонку, на церемонии он лишь со второй попытки показал вес 72,0 кг, превысив лимит на 2,1 кг. Таким образом, пояс чемпиона мира будет стоять на кону лишь для Эрисланди Лары.