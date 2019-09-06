Гассиев вновь перенесёт дебют в тяжёлом весе

Российский боксёр, бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев не сможет выйти на ринг 12 октября. Он должен был дебютировать в тяжёлом весе на турнире в Чикаго (США), но, по всей видимости, россиянин не сможет восстановиться после травмы руки.

«Маловероятно, что бой пройдёт в октябре. Я продолжаю восстанавливаться после травмы. Теперь всё зависит от самочувствия, но главное — побыстрее восстановиться», — приводит слова Гассиева BoxingScene.

Предполагалось, что Гассиев выступит в андеркарде дебютного боя Александра Усика в тяжёлом весе. Украинец сразится с голландцом Тайроном Спонгом.

Ранее Гассиев планировал провести дебютный бой с Джоуи Давейко, но поединок с американцем был отменён из-за травмы российского боксёра.