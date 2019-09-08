Шлеменко: впервые видел Хабиба в такой проигрышной ситауции

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился впечатлениями от победы Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье, отметив, что никогда прежде не видел россиянина в столь сложной ситуации во время борьбы.
«Бой отличный, получил удовольствие. Ожидал немного другого, ожидал, что дойдёт до 4-5 раунда. Порье очень много поставил на этот удушающий приём, на который он вышел в третьем раунде. Хотя в том же первом раунде Хабиб тоже пытался на него выйти, но Порье хорошо защищался. Если возвращаться к тому приёму Порье, то Хабибу было очень сложно. Я впервые видел Хабиба в такой сложной ситуации в борьбе. Его взяли очень плотно. Но у Порье не получилось, но он потратил очень много сил в этот момент.
И в это время Хабиб провёл удушающий, когда американец не смог защищаться. Более того он даже не пытался, потому что понял, что ситуация проиграна. Непобедимых нет, Фергюсон ближе всего к тому, чтобы составить конкуренцию Хабибу», — передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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15:55Лоза: Хабиб должен придушить Порье Эксклюзив
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