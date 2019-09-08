Тактаров: в бою с Хабибом Порье проиграл сам себе

Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился впечатлениями от поединка Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье, который состоялся на турнире UFC 242 вчера, 7 сентября. По его словам, американец является виновником собственного поражения.

«Дастин Порье проиграл сам себе. Однозначно. Отдать все силы удушающему приёму без плотного захвата, а лишь через руку и с одной ногой соперника под контролем… Это было унизительно по отношению к навыкам Хабиба, которому я присуждал приз за лучшую технику ещё в 2008 году на соревнованиях.



Ему стоило держаться тактики. Шанс на победу был. Повторись то, что произошло во втором раунде, в третьем-четвёртом запросто случился бы нокаут. Но Порье переоценил свои возможности — так мы обычно и проигрываем. Самим себе», — рассказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.