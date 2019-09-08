«Что ж ты делаешь, мальчишка? Ты же сейчас умрёшь!». Тактаров — о бое Хабиба

Олег Тактаров — один из первых, чьё мнение о свежей победе Хабиба Нурмагомедова хотелось услышать. Во-первых, экс-чемпион UFC в тяжёлом весе (накануне это подтвердил Дэна Уайт) любит разбирать бои на винтики, подробно рассказывает как о технике, так и о психологии. А во-вторых, отношения между Тактаровым и Нурмагомедовыми (Хабибом и его отцом Абдулманапом) со стороны кажутся напряжёнными — злости вроде бы нет ни с одной из сторон, но фанаты Орла зачастую остро воспринимают сказанное Тактаровым в адрес своего кумира. Им это интервью будет интересно в первую очередь.

Хабиб пропустил жёсткий удар, но расправился с Порье! Это было очень красиво! Во втором раунде чемпионского боя с Порье за Хабиба Нурмагомедова стало страшно. Но он справился и сделал своё дело!

— Как вам бой?

— Интереснее всех предыдущих боёв Хабиба. Пусть и продлился всего два с половиной раунда. Было хотя бы видно, что у соперника тактика, план, который чуть не сработал во втором и мог бы сработать в третьем раунде, если бы Порье от него не отошёл. Было на грани и потому интересно.

— В какой момент Порье проиграл Хабибу?

— Дастин Порье проиграл сам себе. Однозначно. Отдать все силы удушающему приёму без плотного захвата, а лишь через руку и с одной ногой соперника под контролем… Это было унизительно по отношению к навыкам Хабиба, которому я присуждал приз за лучшую технику ещё в 2008 году, на соревнованиях.

— Вы говорите «было на грани», значит, Порье мог выиграть. Как?

— Ему стоило держаться тактики. Шанс был. Повторись то, что произошло во втором раунде, в третьем-четвёртом запросто случился бы нокаут. Но Порье переоценил свои возможности — так мы обычно и проигрываем. Самим себе.

«Удары Порье заставили Хабиба пятиться». Зарубежные СМИ — о победе Нурмагомедова Проигравшего хвалят изо всех сил и расстраиваются, что сенсации не произошло. Говорят, гнался за Хабибом, но… не догнал.

— Как это проявилось?

— Тони Фергюсон отмечал у Порье дурацкую привычку — встречать соперника спиной к сетке. План Порье почти работал: он выматывал соперника два раунда, молодец! Замечательно! Но, видимо, в какой-то момент появилась самоуверенность, а в следствие этого пошли ошибки. Я бы так к сетке не поворачивался на его месте.

— Показалось, Порье чуть не «задушил» Хабиба в третьем раунде. Это на самом деле был опасный момент?

— Порье поверил, что у него получится, и исполнял неплохо, три раза пытался. Такая «гильотина» прошла бы на любом другом человеке, но тут — иной уровень. Такие вещи надо понимать: не тратить силы на бесполезный приём в середине боя. Если бы Порье третий раунд отработал так же, как и второй, то в четвёртом он вполне мог довести начатое до завершения. Тактический просчёт, чрезмерная самоуверенность — возможно, он этим приёмом душил всех подряд раньше. Вот вам пожалуйста — сила партера. Люди не верят в это. Говорят о джиу-джитсу, но все эти приёмы — туфта, шоу для студентов. Нужно отработать всего пару движений, но отработать как следует. Забрал спину, задушил — всё.

— В моменте не сомневались, что Нурмагомедов выберется из «гильотины»?

— Нет. Вообще ни на секунду. Это не тот удушающий, который проходит в таких ситуациях. На тренировке,— когда ты свежий, а тело не потное — да. Я смотрю на Порье — пытается до конца «гильотину» довести: ну что ж ты делаешь, мальчишка?! Ты же сейчас умрёшь!

«Я пожертвовал многим». Боец Порье плакал после боя с Хабибом Нурмагомедов даже пообещал американцу денег с продажи его футболки. Из большого уважения.

— 28-я победа в 28 боях. Ещё две — и Хабиб может уходить лучшим в истории?

— Посмотрим. Есть же Мейвезер, который смотрит на своего филиппинского собрата, коллегу (Мэнни Пакьяо. — Прим. «Чемпионата»), который выиграл в 40 лет бой, и сто процентов думает о реванше, который рано или поздно состоится. И что в нём будет — никто не знает. Многое решают деньги, а они имеют свойство заканчиваться. Да и не так-то просто взять и закончить карьеру. Завершаешь вроде бы, а всё равно возникают мысли: блин, а я бы ещё мог…

— Хабиб давно объявил о планах — две победы, а за ними отставка. Думаете, вернётся из неё?

— Думаю, что вернётся. Да и те два боя надо еще выиграть.

— Кто может этому помешать, Фергюсон?

— По крайней мере бой с ним будет интересным. Фергюсон сразу разложил будущие ошибки Дастина — всё чётко. Первый сказал про вредную привычку — она и решила исход поединка. Моя и Тони оценка после этого поединка, уверен на сто процентов, совпадёт.

— Тони знает, как побить Хабиба?

— Если он два раунда продержится — никто не знает, чем это кончится. С Порье мы видели, как можно доставить проблемы Хабибу. Плюс Нурмагомедов сильно нервничал. Было видно, что истощён психологически, посмотрите, какое бледное лицо. Ему понадобилось два раунда, чтобы сравняться с Дастином ментально. Американец подошёл в лучшей психологической форме, на нём всего этого давления не было.

— Арену ради турнира отгрохали…

— Да-да. Когда ты в Америке и ты андердог, это гораздо проще. А здесь — пол Дагестана прилетело, родственники, друзья дрались перед ним. Вы видели, что там творилось? С Конором, конечно, было проще — был чёткий настрой, желание.

— А есть у Хабиба слабые места?

— Остались те же проблемы — сгонка и ещё есть такая фигня — переоценка себя. Я уже говорил о ней выше. Он переоценивает свои возможности в стойке. Первый серьёзный просчёт будет из-за из-за этого. В стойке он обязательно это сделает. И это не его проблема — так у всех.

— И что потом?

— Я знаю. Он соберётся и очень достойно закончит карьеру.