Многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу 28-летний россиянин Артём Вахитов продолжает восстановление после травмы руки, которое он получил в поединке с 21-летним голландцем суринамского происхождения Донеги Абеной, встреча с которым состоялась в рамках турнира Glory 66 в Париже. В том бою россиянин успешно провёл защиту своего чемпионского титула. По ходу встречи Вахитов серьёзно травмировал руку, однако сумел переломить ход встречи и одержать победу.



В настоящее время Вахитов проводит восстановление и тренируется в родном зале в городе Прокопьевске. Боец чувствует себя хорошо и идёт на поправку.

Посмотреть видео можно в официальном инстаграм-аккаунте Федерации тайского бокса России.