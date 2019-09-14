Видео: промо к бою Ковалёв — Альварес

Вчера, 13 сентября, стало известно, что чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв проведёт следующий поединок с чемпионом мира по версиям WBA Super и WBC в среднем весе Саулем Альваресом. Встреча пройдёт 2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Стриминговая платформа DAZN опубликовала проморолик, посвящённый этому противостоянию. Его можно также увидеть на официальном канале DAZN USA в YouTube.

Для Сергея Ковалёва бой с Альваресом станет уже третьим в году. Ранее он победил Элейдера Альвареса, вернув себе титул чемпиона мира, а в минувшем месяце нокаутировал Энтони Ярда. Альварес в 2019 году провёл пока один бой, победив в мае в объединительном бою американца Дэниела Джейкобса.