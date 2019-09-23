Женская сборная Украины отказалась участвовать в ЧМ по боксу в России

Восемь команд, в том числе сборная Украины, отказались от участия в чемпионате мира по боксу среди женщин, который пройдёт в Улан-Удэ с 3 по 13 октября, сообщил руководитель автономной некоммерческой организации «Дирекция чемпионата мира по боксу» Алексей Пинтаев.
«На сегодняшний день 69 официально зарегистрированных команд. Изначально их было 75, отказались 8 команд. Это команды Украины, Испании, Норвегии, Венгрии, Хорватии, Пуэрто-Рико, Косово и Гватемалы. Но добавились ещё две команды: Парагвай и Мали», — цитирует Пинтаева «Восток-телеинформ».
По словам заместителя руководителя дирекции Владимира Иринчеева, отказ сборной Украины не связан с политикой.
«Добавлю, что сборная Украины участвовала в ЧМ в Екатеринбурге (среди мужчин. — Прим. «Чемпионата».). У них просто был недобор спортсменов, они нам буквально два дня назад сообщили о том, что не смогут приехать. Это исключительно спортивная причина», — сказал Иринчеев.
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