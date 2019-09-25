Фергюсон или Макгрегор — с кем должен драться Хабиб?

«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе, кого бы вы хотели видеть соперником российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова — Тони Фергюсона или Конора Макгрегора.
Нурмагомедов в сентябре успешно провёл вторую защиту титула, победив Дастина Порье удушающим приёмом. По заявлениям президента организации Дэны Уайта, следующим соперником Хабиба должен стать Тони Фергюсон, с которым бой для россиянина можно назвать несчастливым — этот поединок срывался четыре раза.
Что до Макгрегора, то Конор ранее намекнул на своё возвращение в октагон. 16 сентября Макгрегор написал в своём «твиттере» короткое сообщение: «Дублин, 14 декабря». Ирландец ничего к этому не добавил, однако предполагается, что именно тогда он может вернуться в октагон или на ринг.
Преполагается, что Макгрегор может провести поединок с Хабибом Нурмагомедовым в Москве в 2020 году.
Помимо этого, среди вариантов ответа предлагается Жорж Сен-Пьер, с которым Нурмагомедов может провести следующий бой по заверениям менеджера россиянина Али Абдель-Азиза, Джастин Гэтжи, выразивший желание встретится с Хабибом и Нейт Диаз, вернувшийся в октагон — с Диазом у Нурмагомедова давний конфликт.
Пройти опрос можно на PlayBuzz.
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