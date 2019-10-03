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Тренер Макгрегора: с удовольствием посетил бы Москву

Тренер Макгрегора: с удовольствием посетил бы Москву
Бокс/ММА / ММА 0

Тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора Джон Кавана заявил, что был бы не против приехать в Москву.

«С удовольствием посетил бы Москву», – написал Джон Кавана в своём твиттер-аккаунте.

Ранее в прессе появились предположения, что российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор могут провести реванш в Москве в 2020 году или позднее. Макгрегор ранее выразил желание вернуться в октагон на турнире UFC в Дублине. Нурмагомедов, предположительно, следующий бой проведёт весной 2020 года. Его соперником называют Тони Фергюсона, бой с которым UFC уже пробовала организовать четыре раза. В случае победы над Фергюсоном в организации готовы рассмотреть возможность поединка Хабиба и Жоржа Сен-Пьера.

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