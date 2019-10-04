Уайлдер считает, что Руис снова победит Джошуа

Чемпион WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от боя-реванша Энтони Джошуа и Энди Руиса, который состоится в декабре 2019 года в Саудовской Аравии. В первом поединке, проходившем 1 июня 2019 года в Нью-Йорке, Руис одержал сенсационную победу техническим нокаутом.

«Да, я не верю, что Джошуа готов к реваншу с Руисом. И теперь Джошуа должен всем, включая меня, доказать, что мы не правы. Многие говорят, что повторное поражение станет для Джошуа концом карьеры. Сейчас на него оказывается очень большое давление. Но у меня есть шестое чувство, он снова проиграет.

Я могу судить по каким-то движениям, я всё хорошо понимаю, моя интуиция подсказывает мне. И я вижу всё, что необходимо, чтобы давать прогнозы», — приводит слова Уайлдера Sky Sports.