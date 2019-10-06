Головкин — Деревянченко: прямая трансляция началась на «Чемпионате»!

В ночь с 5 на 6 октября в Нью-Йорке (США) состоится один из самых ожидаемых боксёрских поединков года. Казахстанец Геннадий Головкин встретится с украинцем Сергеем Деревянченко.

Прямой эфир боя Головкин – Деревянченко начался на «Чемпионате». Комментируют Григорий Стангрит и Владимир Гендлин-младший. Не пропустите!

«Чемпионат» проводит и прямую текстовую трансляцию боя Головкин – Деревянченко. Уже известно, что казахстанский боец получит за этот поединок около $ 15 млн. Гонорар его соперника составит $5,2 млн.

Предполагалось, что Головкин проведёт третий бой с мексиканцем Саулем Альваресом, но стороны так и не договорились. Теперь мексиканский чемпион встретится на ринге с россиянином Сергеем Ковалёвым.

Бой Головкин — Деревянченко в прямом эфире — на «Чемпионате»!