Головкин — Деревянченко: прямая трансляция началась на «Чемпионате»!

В ночь с 5 на 6 октября в Нью-Йорке (США) состоится один из самых ожидаемых боксёрских поединков года. Казахстанец Геннадий Головкин встретится с украинцем Сергеем Деревянченко.
Прямой эфир боя Головкин – Деревянченко начался на «Чемпионате». Комментируют Григорий Стангрит и Владимир Гендлин-младший. Не пропустите!
«Чемпионат» проводит и прямую текстовую трансляцию боя Головкин – Деревянченко. Уже известно, что казахстанский боец получит за этот поединок около $ 15 млн. Гонорар его соперника составит $5,2 млн.
Предполагалось, что Головкин проведёт третий бой с мексиканцем Саулем Альваресом, но стороны так и не договорились. Теперь мексиканский чемпион встретится на ринге с россиянином Сергеем Ковалёвым.
Бой Головкин — Деревянченко в прямом эфире — на «Чемпионате»!
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