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«На здоровье, Россия!» Макгрегор выразился по-русски, представляя свой виски

«На здоровье, Россия!» Макгрегор выразился по-русски, представляя свой виски
Бокс/ММА / ММА 0

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, на русском языке начал представление своего бренда виски. Видео представления опубликовали в официальном «твиттере» бойца.

«На здоровье, Россия!» — сказал Макгрегор по-русски и уже на английском добавил, что прислушался к просьбам покупателей и согласился выйти со своим брендом на российский рынок.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Макгрегор не выступал в MMA с октября 2018 года, когда его победил российский боец Хабиб Нурмагомедов, защитивший титул чемпиона UFC в лёгком весе. По словам Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба, его сын не против сразиться с Макгрегором в Москве.

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