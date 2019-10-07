Порье намекнул, что его следующим соперником станет Макгрегор

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье намекнул, что его следующим соперником станет ирландец Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Порье ответил на вызов Дэна Хукера, брошенный новозеландцем после победы в поединке с Элом Яквинтой.
«Следующий мой бой будет с ирландцем. Ты, парень, близок к цели, но не сейчас. Продолжай бороться», — написал Порье в своём «твиттере».
7 сентября Порье нанёс поражение российский боец Хабиб Нурмагомедов, защитивший титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории.
Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с октября 2018 года, когда его победил Нурмагомедов.
Порье и Макгрегор уже встречались в октагоне. В сентябре 2014 года Конор победил Дастина техническим нокаутом в первом раунде.
- 7 октября 2019
-
12:15
-
11:07
-
10:26
-
09:22
-
00:14
- 6 октября 2019
-
22:40
-
20:34
-
19:53
-
18:09
-
17:24
-
15:56
-
13:46
-
12:13
-
11:41
-
10:25
-
10:12
-
08:43
-
08:34
-
08:13
-
07:21
-
07:06
-
06:57
-
05:00
-
00:13
- 5 октября 2019
-
22:36
-
21:32
-
19:48
-
18:28
-
17:37
-
17:20
-
16:58
-
16:28
-
16:21
-
15:49
-
15:44