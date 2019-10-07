Порье намекнул, что его следующим соперником станет Макгрегор

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье намекнул, что его следующим соперником станет ирландец Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Порье ответил на вызов Дэна Хукера, брошенный новозеландцем после победы в поединке с Элом Яквинтой.

«Следующий мой бой будет с ирландцем. Ты, парень, близок к цели, но не сейчас. Продолжай бороться», — написал Порье в своём «твиттере».

7 сентября Порье нанёс поражение российский боец Хабиб Нурмагомедов, защитивший титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории.

Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с октября 2018 года, когда его победил Нурмагомедов.

Порье и Макгрегор уже встречались в октагоне. В сентябре 2014 года Конор победил Дастина техническим нокаутом в первом раунде.