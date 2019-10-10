Спонгу грозит тюремное заключение из-за необычного правонарушения

Нидерландский боец Тайрон Спонг, который провалил допинг-тест, из-за чего его бой с Александром Усиком был отменён, попал ещё в один скандал. Достоянием общественности он стал всего через несколько дней после информации о провальном допинг-тесте.

Как оказалось, в отношении Спонга ведётся расследование, грозящее ему тюремным заключением. В январе 2019 года по улицам Паркленда (штат Флорида, США) прогуливалась пума. Животное сбежало из дома Спонга. Для его отлова специальным службам пришлось прибегнуть к выстрелу транквилизатором, после чего пума была доставлена в центр по уходу за животными, сообщает The Sun.

Что касается Спонга, то ему могут предъявить целый ряд обвинений, в том числе незаконное удерживание дома пумы, невозможность её удержания взаперти, неправильный уход за животным. По всем пунктам Тайрону грозит денежный штраф и лишение свободы сроком на 60 дней.