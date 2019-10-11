Сауль Альварес: Деревянченко победил Головкина

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес поделился мыслями о недавнем противостоянии Геннадия Головкина и Сергея Деревянченко. По словам мексиканца, победителем этой встречи должен был стать украинец.

«Для меня очевидно, что в том бою победил Деревянченко. Я показал всем, как нужно драться с Головкиным. В поединке с ним нужно работать по корпусу, и это то, что делал Сергей.

Что касается нашей возможной встречи с Геннадием, то, как я уже говорил, я бил его два раза. Я соглашусь на третий бой только в том случае, если мне предложат хорошие деньги. Пока же эта встреча не вызывает у меня интереса», — приводит слова Альвареса BoxingScene.

Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко встретились 6 октября. Победа решением судей досталась Головкину, что вызвало неоднозначную реакцию болельщиков.