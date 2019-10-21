«Забудь о танцах и выходи на ринг». Чисора вызвал на бой Усика

35-летний британский боксёр Дерек Чисора, выступающий в тяжёлой весовой категории, вызвал на бой украинца Александра Усика, который 12 октября победил американца Чазза Уизерспуна в первом для себя поединке в тяжёлом весе.

«Усику и его команде нужно перестать жонглировать мячиками. Мы же не в цирке. Приходи и делай то, что должен.

Забудь о жонглировании мячами и о танцах. Никто не хочет смотреть на танцевальные шоу в ринге. Это же не «Танцы со звёздами». Это боксёрский поединок. Я хочу поединка с Усиком. Я абсолютно точно приму этот бой», — приводит слова Чисоры Sky Sports.

На счету Чисоры 40 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 31 победу и потерпел 9 поражений. Его следующим соперником станет британец Дэвид Прайс. Боксёры выйдут на ринг 26 октября.

Усик, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, одержал 17 побед в 17 поединках.