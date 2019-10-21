Арум готов организовать бой Ковалёва и Бетербиева, если Сергей победит Альвареса
Промоутер Боб Арум подчеркнул, что может организовать поединок Артура Бетербиева с Сергеем Ковалёвым в случае победы Сергея в поединке с Саулем Альваресом.
«Посмотрим, что будет в бою Сауля Альвареса и Сергея Ковалёва. Если Ковалёв победит, то высока вероятность, что мы организуем ему поединок с Бетербиевым. Если же победа останется за Альваресом, то, думаю, будет несправедливо просить его драться с настолько крупным соперником», — приводит слова Боба Арума BoxingScene.
Бетербиев одержал победу над Гвоздиком в поединке за титулы IBF и WBC в полутяжёлом весе. Решающим стал 10-й раунд. Артур трижды отправил Гвоздика в нокдаун. После чего судья остановил бой и зафиксировал технический нокаут.
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