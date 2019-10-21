Видео боя блогеров Монгола и Руки-Базуки набрало 2 млн просмотров в YouTube

Видео боя хакасского блогера Олега Монгола и Кирилла «Руки-Базуки» Терёшина набрало 2 миллиона просмотров в YouTube. Напомним, бой состоялся 19 октября в Хакасии по альтернативным правилам ММА.



Посмотреть видео боя можно в телеграм-канале «Чемпионата».



Руки-Базуки был точнее в стойке и даже отправил соперника в нокдаун, но Монгол после прохода в ноги заставил соперника сдаться в партере. Он надавил локтем на горло Терёшину. Правилами Союза ММА России это запрещено, но в данном бою они не действовали.



Терёшин в прошлом прославился за счёт того, что выкладывал во «ВКонтакте» и «Инстаграме» результаты инъекций самодельного синтола в руки. Бицепсы раздулись до объёма в 60 сантиметров, что привело к бешеной популярности, а также к участию Кирилла во многих передачах на федеральных каналах.