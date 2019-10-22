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Волкову нашли нового соперника на турнир UFC в Москве

Волкову нашли нового соперника на турнир UFC в Москве
Бокс/ММА / ММА 0

9 ноября в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 165. Его главным событием должно было стать противостояние в тяжёлом весе между Александром Волковым и Джуниором дос Сантосом. Но сегодня, 22 октября, стало известно, что бразилец не сможет выступить в столице России из-за бактериальной инфекции в ноге.

В UFC сумели быстро подобрать нового соперника Волкову. Им станет бывший игрок в американский футбол Грег Харди, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреваетль Ариэль Хельвани.

Харди принял бой на коротком уведомлении. Минувшую встречу он провёл в ночь на 19 октября мск с Беном Сосоли. Поединок был признан несостоявшимся, так как Харди во время боя воспользовался ингалятором.

В UFC у Грега четыре поединка: в двух он победил, в одном проиграл дисквалификацией, один был признан несостоявшимся.

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