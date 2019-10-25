Макгрегор: инфраструктура России феноменальна, хочу здесь тренироваться и жить

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился эмоциями от пребывания в России и признался, что был бы не против приобрести здесь недвижимость.
«Российское гражданство? Ну вообще, я бы хотел и буду биться в России, в Москве. Сейчас смотрю площадки. Хочу купить что-то большое, чтобы тренироваться здесь, жить. Я большой фанат инфраструктуры в России, она феноменальна. Квартиру в Черёмушках? Ха, спасибо. Есть такое выражение «Из России с любовью», и я чувствую здесь любовь.
Мне бы хотелось привезти в Россию сына. У вас через пару недель будет бойцовский ивент, и я бы даже хотел остаться. Если найду площадку, то, может, действительно останусь, привезу детей. В какой-то момент я привезу сына в эту прекрасную страну, в этот великий город. Для меня это будет большой честью», — сказал ирландец в программе «Вечерний Ургант» в эфире Первого канала.
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