Масвидаль поддержал Диаза, назвав его чистым бойцом
2 ноября в Нью-Йорке пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 244. Ожидалось, что его главным событием станет встреча бойцов полусреднего веса Хорхе Масвидаля и Нэйта Диаза. Однако на данный момент поединок под угрозой срыва. В допинг-пробах Диаза были обнаружены запрещённые препараты. Нэйт уже успел отвергнуть все обвинения, но официального решения о статусе боя до сих пор нет.
Между тем Хорхе Масвидаль решил поддержать соперника, отметив, что считает его чистым бойцом.
«Ты не самый жёсткий чёрт в нашей игре, им являюсь я, но ты один из самых чистых чертей. Увидимся 2 ноября. Знаю, что ты чистый. Мне не нужно слушать всякие глупости антидопинговых структур», — написал боец на своей странице в «Твиттере».
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