Майя досрочно победил Аскрена в главном бою турнира UFC в Сингапуре

В Сингапуре завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 162. В его главном событии встретились десятый номер рейтинга в полусреднем весе 41-летний Демиан Майя и экс-чемпион Bellator и ONE FC, одиннадцатый номер рейтинга Бен Аскрен. Поединок завершился победой Майи, который в третьем раунде сумел провести удушающий приём.

Для ветерана лиги это третья победа кряду. Что касается Аскрена, то он проиграл во второй раз подряд. В предыдущем бою он был нокаутирован Хорхе Масвидалем уже на пятой секунде встречи. Всего на счету Аскрена в UFC одна победа и два поражения.

В соглавном событии турнира опытный Майкл Джонсон по очкам проиграл Стиви Рэю. В ходе турнира победы одержали россияне Сергей Павлович, Мовсар Евлоев и Муслим Салихов.

UFC Fight Night 162

Основной кард



Дэмиан Майя — Бен Аскрен — победа Майи удушающим приёмом в третьем раунде.

Майкл Джонсон — Стиви Рэй — победа Рэя решением большинства судей.

Фрэнк Камачо — Бенил Дариуш — победа Дариуша удушающим приёмом в первом раунде.

Сирил Гейн — Дон Тэйл Мэйес — победа Гейна приёмом в третьем раунде.

Муслим Салихов — Лауреано Старополи — победа Салихова единогласным решением судей.



Предварительный кард



Ранда Маркос — Эшли Йодер — победа Маркоса раздельным решением судей.

Рафаэль Физиев — Алекс Уайт — победа Физиева единогласным решением судей.

Мовсар Евлоев — Энрике Барцола — победа Евлоева единогласным решением судей.

Сергей Павлович — Морис Грин — победа Павловича техническим нокаутом в первом раунде.

Лома Лукбунми — Александра Албу — победа Лукбунми раздельным решением судей.

Рафаэль Пессоа Нуньес — Джефф Хьюз — победа Пессоа Нуньеса единогласным решением судей.