Махачев — Конору: скорее подерёшься со стариком, чем с дагестанцем, бьющим тебя

Боец UFC Ислам Махачев ответил экс-чемпиону организации Конору Макгрегору, который на своей странице в «Твиттере» объяснил Абдулманапу Нурмагомедову, почему не хочет драться с Исламом. Ирландец отметил, что не дерётся с бойцами, которых уличали в применении допинга. Таким образом он намекнул на историю трёхлетней давности, когда в пробах Махачева был обнаружен мельдоний.
Махачев отреагировал на сообщение и назвал свою версию относительно нежелания Конора биться с ним.
«Скорее ты подерёшься со стариком, чем встретишься с дагестанцем, который будет бить тебя по лицу», — написал Махачев на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».
Таким образом, россиянин намекнул на инцидент, который произошёл в одном из пабов Дублина. Тогда Конор ударил пожилого человека по лицу.
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