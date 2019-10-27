Хирн: Руис выглядит бочкообразным. Не думаю, что он похудел
Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн поделился мыслями об Энди Руисе, который отобрал титулы у его клиента и с которым Джошуа проведёт реванш 7 декабря.
«Не думаю, что он похудел. Думаю, он выглядит бочкообразным. Мне кажется, что он выглядит даже тяжелее, чем в прошлом. В ролике, который появился в Интернете, он не выглядит худее, чем перед первым боем с Джошуа. Да, есть одно фото, где он стоит с наклоном вперёд. Но это старый приём, чтобы казалось, что он похудел. Мне кажется, что он стал более медленным. Он выглядит бочкообразным, как и я», — приводит слова британского функционера TalkSPORT.
Напомним, в первом бою Руиса с Джошуа Энди сенсационно нокаутировал британца.
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