Кокер: Нельсону стоит задуматься о завершении карьеры

Президент Bellator Скотт Кокер считает, что Рою Нельсону стоит задуматься о завершении карьеры. По его мнению, бой с Френком Миром был показательным с точки зрения способностей Нельсона в настоящий момент. Кокер отметил, что окончательное решение в любом случае будет за Миром.



«Думаю, я обсужу дальнейшую судьбу Роя Нельсона со своей командой. Кажется, в бою с Фрэнком Миром Нельсон показал всё, на что был способен. Это не сработало, но мы видим его старания. Думаю, ему пора уйти. Но, разумеется, окончательное решение за Роем. Однако всегда есть опция завершения карьеры», — приводит слова Кокера MMAJunkie.



Поражение от Фрэнка Мира на турнире Bellator 231 стало для бывшего бойца UFC Роя Нельсона четвёртым подряд.