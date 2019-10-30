Тилл хочет посоперничать с Диазом и Масвидалем за титул главного засранца UFC

Боец UFC Даррен Тилл считает, что он тоже заслуживает звания главного засранца UFC. Именно такой шутливый титул разыграют между собой Нейт Диаз и Хорхе Масвидаль.
«Я не особо много думал об этом титуле. На деле он практически ничего не значит. Но я тоже тот ещё засранец. Я поднимаюсь в весе, и мне должны дать этот пояс. Все хотят получить чемпионский пояс UFC. Я уважаю Диаза и Масвидаля. Они действительно крутые. Но мы с Гастеллумом такие же», — приводит слова Даррена Тилла Metro.
Бой между Нейтом Диазом и Хорхе Масвидалем состоится на турнире UFC 244, который состоится 2 ноября в Нью-Йорке. Этот поединок станет главным событием вечера.
Ранее бой оказался под угрозой из-за положительного допинг-теста Нейта Диаза, однако USADA полностью оправдало спортсмена, поскольку доля запрещённого вещества была намного ниже терапевтической дозы и попала в организм через пищевые добавки.
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