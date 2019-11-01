«Убогий псевдосамурай». Тактарова опять жёстко раскритиковали

Бывший чемпион России по боксу в весовой категории до 70 кг Ханлар Азизов опять обрушился с критикой на бывшего бойца MMA Олега Тактарова, заявившего о готовности возглавить фан-клуб Конора Макгрегора, после того как его заподозрили в критике Хабиба Нурмагомедова.
Ранее Азизов позволил себе несколько резких высказываний в адрес Тактарова, после чего тот заблокировал его в «Инстаграме».
«Как ожидалось, хвалёная «генетика» Олежки Тактарова оказалась неспособной сподвигнуть величайшего спортсмЭна на «бесстрашие» и ответ за свои слова. Олежка ожидаемо слился и заблокировал меня в «инсте» (в «Инстаграме». — Прим. «Чемпионата»). Как говорится, иногда лучше жевать, чем говорить, и относится это расхожее выражение к организмам, не привыкшим к работе собственного интеллекта и слепо прущим за чьими-то мнением и жаждой бабла. В том, что Олежка сегодня переобувается на лету по сто раз на дню и меняет пилотки, как в «Свадьбе в Малиновке», на самом деле нет ничего удивительного для персонажа с хамелеонской «генетикой».
Просто Олежка захотел стать лицом бренда виски Конора в РФ. Задача не из простых, ибо Конор не подозревает о физическом существовании Олежки, а рекомендовать убогого псевдосамурая ирландскому долбоклюю вообще некому.
Шумиха Олежке на руку, и теперь он, нежно подползая снизу к новому хозяину, готов занять свою нишу в маркетинге ирландского животного. Олеженька, дерзай, болезный! Это один из последних шансов в твоей жизни собрать кэш на жизненный финал в доме престарелых. Потому что, как только ты реально постареешь, наследные носители твоей «генетики» без раздумий сдадут тебя туда, как пустую бутылку из-под виски. Просто потому что ты — товар», — написал Азизов в своём «инстаграме».
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