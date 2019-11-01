Хабиб призвал Гастелума «разнести» Тиллу лицо

В ночь с 2 на 3 ноября мск в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 244. В его соглавном событии встретятся бойцы среднего веса, экс-претенденты на титул Келвин Гастелум и Даррен Тилл. В преддверии противостояния с Гастелумом пообщался чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, пожелавший ему удачи.

«Как дела? Как себя чувствуешь? Всё в порядке? Я жду ваш бой, он будет очень интересным, очень. Нокаутируй Тилла, верю, ты сможешь. Разнеси ему лицо, брат. Увидимся», — сказал Нурмагомедов, общаясь с Гастелумом по видеосвязи.

Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице UFC Russia в «Инстаграме».

Келвин Гастелум в предыдущем бою проиграл Исраэлю Адесанье, а Даррен Тилл не справился с Хорхе Масвидалем.