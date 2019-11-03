Диаз — Масвидалю: я ещё вернусь за твоей задницей!

Боец UFC Нейт Диаз прокомментировал поражение техническим нокаутом от Хорхе Мавидаля в главном поединке турнира UFC 244.



«Я не думал, что бой в итоге остановят. Рассечение у меня осталось ещё с прошлого боя. Сегодня меня просто подставили. Я только начал входить во вкус. Перед поединком у меня была проблема, поскольку я не мог бегать так, как обычно, так что я не собирался давить до четвёртого раунда. Я планировал начать бой в четвёртом раунде, но Хорхе сделал своё дело. Он сделал всё именно так, как был должен. Но я ещё вернусь за твоей задницей, ублюдок!» — приводит слова Диаза BJPenn.



Победу в поединке техническим нокаутом одержал Масвидаль, после того как доктор остановил встречу перед четвёртым раундом. В ходе боя Диаз получил сильное рассечение над правым глазом.