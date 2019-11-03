Уайт: бровь Диаза была буквально вывернута наизнанку. Ему не стоило продолжать
Президент UFC Дэна Уайт уверен, что остановка боя Хорхе Масвидаля и Нейта Диаза была верным решением. Поединок был остановлен медицинской бригадой, а победа была присуждена Масвидалю техническим нокаутом.
«Рассечение — это всегда большая проблема. Когда бой только остановили, я вспомнил поединок Тайсона Фьюри. Тогда бой не был остановлен. Но там были другие ребята, другая комиссия.
Обычно поединки не останавливают из-за рассечений. Однако затем я подошёл к Диазу, поговорил с ним и увидел его лицо. Его бровь была буквально вывернута наизнанку. А под этим у него было ещё одно рассечение. Бой нужно было остановить. Диаз хотел продолжать бой, мы за это его и любим, но ему не стоило этого делать», — приводит слова Дэны Уайта MMAJunkie.
- 3 ноября 2019
-
23:06
-
21:30
-
20:23
-
19:59
-
18:17
-
17:03
-
16:56
-
16:14
-
15:47
-
15:35
-
15:19
-
14:43
-
14:28
-
13:16
-
12:40
-
12:33
-
12:10
-
11:54
-
11:43
-
11:20
-
10:19
-
10:05
-
09:52
-
09:02
-
08:19
-
07:57
-
04:32
- 2 ноября 2019
-
23:36
-
22:41
-
21:57
-
21:31
-
20:35
-
19:31
-
18:35
-
18:19
Партнерский контент