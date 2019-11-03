Уайт: бровь Диаза была буквально вывернута наизнанку. Ему не стоило продолжать

Президент UFC Дэна Уайт уверен, что остановка боя Хорхе Масвидаля и Нейта Диаза была верным решением. Поединок был остановлен медицинской бригадой, а победа была присуждена Масвидалю техническим нокаутом.



«Рассечение — это всегда большая проблема. Когда бой только остановили, я вспомнил поединок Тайсона Фьюри. Тогда бой не был остановлен. Но там были другие ребята, другая комиссия.



Обычно поединки не останавливают из-за рассечений. Однако затем я подошёл к Диазу, поговорил с ним и увидел его лицо. Его бровь была буквально вывернута наизнанку. А под этим у него было ещё одно рассечение. Бой нужно было остановить. Диаз хотел продолжать бой, мы за это его и любим, но ему не стоило этого делать», — приводит слова Дэны Уайта MMAJunkie.