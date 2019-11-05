Врач объяснил, почему остановил бой Диаза и Масвидаля

Врач Нитин Сетхи, остановивший бой Нейта Диаза и Хорхе Масвидаля, объяснил, почему он остановил этот поединок.



«Я осмотрел бойца и принял объективное решение. Дело было не только в рассечении, но и в общем состоянии Диаза и том, как проходил для него поединок. Когда я понял, что не способен гарантировать его полную безопасность, я принял решение остановить поединок.



Мне не нравится то, как мои действия восприняли в UFC, что говорят фанаты и СМИ. Мне нельзя терять объективность. Если я потеряю возможность судить объективно, то мне стоит закончить работу врачом. После произошедшего большинство врачей будут бояться принимать важные решения. Мне кажется, что нас могут ждать опасные времена», — приводит слова Сетхи MMAFighting.