Хабиб вспомнил бой Али и Формана и заявил о желании подраться в Африке

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов дал понять, что был бы не против провести поединок в Африке.

«Было бы большой честью выступить в Африке», — написал Нурмагомедов.

Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в «Инстаграме».

При этом к записи была прикреплена видеозапись о знаменитом боксёрском противостоянии между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом. 30 октября 1974 года прославленные американские боксёры-тяжеловесы провели один из самых крупнейших по значимости боёв в истории профессионального бокса, который получил название «Грохот в джунглях». Победа в драматическом поединке досталась Али, который нокаутировал соперника в восьмом раунде.

Отметим, что Нурмагомедов уже заявлял о желании провести бой в Африке. В частности о таком варианте он говорил на пресс-конференции после поединка с Дастином Порье.