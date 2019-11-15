Хабиб вспомнил бой Али и Формана и заявил о желании подраться в Африке

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов дал понять, что был бы не против провести поединок в Африке.
«Было бы большой честью выступить в Африке», — написал Нурмагомедов.
Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в «Инстаграме».
При этом к записи была прикреплена видеозапись о знаменитом боксёрском противостоянии между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом. 30 октября 1974 года прославленные американские боксёры-тяжеловесы провели один из самых крупнейших по значимости боёв в истории профессионального бокса, который получил название «Грохот в джунглях». Победа в драматическом поединке досталась Али, который нокаутировал соперника в восьмом раунде.
Отметим, что Нурмагомедов уже заявлял о желании провести бой в Африке. В частности о таком варианте он говорил на пресс-конференции после поединка с Дастином Порье.
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