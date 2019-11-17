Макгрегор восхитился Лобовым и поздравил его

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поздравил экс-бойца UFC Артёма Лобова с очередным поединком в промоушене кулачных боёв Bare Knuckle FC. В ночь на 17 ноября мск Лобов проиграл нокаутом Джейсону Найту.

«Артём Лобов! Ну что за воин! Что за путешествие! Ты меня поразил, брат. От мировых туров и до боёв Ultimate Fighter. Ты заслуживаешь целый мир и даже больше. Поздравляю с очередным невероятным поединком. Что за история! Поздравляю Джейсона Найта. Прекрасный воин, отличный бой», — написал Макгрегор.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Конора Макгрегора в «Инстаграме».

Напомним, ожидается, что ирландец вернётся в бои в январе 2020 года. Его соперником может стать Дональд Серроне.