Макгрегор восхитился Лобовым и поздравил его
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поздравил экс-бойца UFC Артёма Лобова с очередным поединком в промоушене кулачных боёв Bare Knuckle FC. В ночь на 17 ноября мск Лобов проиграл нокаутом Джейсону Найту.
«Артём Лобов! Ну что за воин! Что за путешествие! Ты меня поразил, брат. От мировых туров и до боёв Ultimate Fighter. Ты заслуживаешь целый мир и даже больше. Поздравляю с очередным невероятным поединком. Что за история! Поздравляю Джейсона Найта. Прекрасный воин, отличный бой», — написал Макгрегор.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Конора Макгрегора в «Инстаграме».
Напомним, ожидается, что ирландец вернётся в бои в январе 2020 года. Его соперником может стать Дональд Серроне.
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