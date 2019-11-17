Американский тренер Хабиба назвал Махачева и Тухугова своей «российской семьёй»

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и ведущий специалист знаменитого зала АКА, в эти дни пребывает в Дагестане. Вчера, 16 ноября, Ислам Махачев опубликовал совместное фото с Мендесом в одном из ресторанов Махачкалы. А уже сегодня, 17 ноября, Хавьер разместил на своей странице в социальной сети фото, на котором он находится в компании нескольких человек, в том числе Зубайры Тухугова и всё того же Махачева.

Подпись к фото — «Моя российская семья».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Хавьера Мендеса в «Инстаграме».

Ожидается, что главный боец Мендеса Хабиб Нурмагомедов проведёт следующий поединок весной 2020 года. Его соперником может стать Тони Фергюсон.