Американский тренер Хабиба назвал Махачева и Тухугова своей «российской семьёй»
Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и ведущий специалист знаменитого зала АКА, в эти дни пребывает в Дагестане. Вчера, 16 ноября, Ислам Махачев опубликовал совместное фото с Мендесом в одном из ресторанов Махачкалы. А уже сегодня, 17 ноября, Хавьер разместил на своей странице в социальной сети фото, на котором он находится в компании нескольких человек, в том числе Зубайры Тухугова и всё того же Махачева.
Подпись к фото — «Моя российская семья».
Соответствующий пост можно увидеть на странице Хавьера Мендеса в «Инстаграме».
Ожидается, что главный боец Мендеса Хабиб Нурмагомедов проведёт следующий поединок весной 2020 года. Его соперником может стать Тони Фергюсон.
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