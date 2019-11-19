«Пять с плюсом Серёге». Лебедев защитил Ковалёва от нападок критиков

Российский боксёр Денис Лебедев прокомментировал поражение Сергея Ковалёва в титульном поединке с Саулем Альваресом. 2 ноября Ковалёв проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде и лишился титула чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO.
После боя Ковалёву стали советовать завершить карьеру, но он лишь посмеялся над теми, кто поставил на его победу в поединке с Альваресом.
«Ковалёв в этом бою сделал больше, чем мог. Наверное, это заслуга тренера. Конечно, и самого боксёра тоже.
Он выдержал план на бой, нагружал передней рукой Альвареса, и поэтому мексиканцу не удавалось сделать то, что он смог сделать в 11-м раунде. Наверняка он думал, что бой закончится до шестого раунда, максимум до восьмого. Серёга уже подсел только к концу. Это случай.
Я бы поставил Ковалёву пятёрку с плюсом за этот бой — при всём том, каким получился результат. Мне понравилась его работа на ногах. План на бой был верным. Только такой работой передней рукой можно было сдержать Альвареса. Тактика и стратегия были выбраны правильно», — цитирует Лебедева «Советский спорт».
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