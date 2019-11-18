Бетербиев удивился исходу боя Ковалёв — Альварес

Российский боксёр Артур Бетербиев, действующий чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе, прокомментировал поражение Сергея Ковалёва в поединке с Саулем Альваресом 2 ноября. Ковалёв уступил Альваресу техническим нокаутом в 11-м раунде и лишился титула чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO.

По словам Бетербиева, он предполагал, что Альварес выиграет, но не ожидал, что мексиканец победит нокаутом.

«Я не смотрел бой Ковалёва и Альвареса, но, конечно, знаю результат. Я всегда смотрю бои тех, кто точно будет моим соперником. А просто так поединки не смотрю.

Честно говоря, я слегка удивился исходу. Я предполагал, что Канело должен выиграть, но думал, что решением судей, а не нокаутом. Но он хорошо сделал свою работу, ничего не скажешь», — цитирует Бетербиева «Р-Спорт».

Ковалёв посмеялся над теми, кто поставил на его победу над Альваресом