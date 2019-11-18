Ковалёв посмеялся над теми, кто поставил на его победу над Альваресом

Российский боксёр Сергей Ковалёв объяснил, почему у него было мало шансов на победу в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом. 2 ноября Ковалёв проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде и лишился титула чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO.

«Учитывая все те условия, в которые я был поставлен, было невозможно выиграть этот бой, подойти к нужной форме, в которой можно одержать победу. Кто в это всё верил, кто поставил деньги — алчность сыграла с вами злую шутку. Могу смело сказать, что вы профаны в этом виде спорта, раз вы считали, что я смогу победить.

Веса у меня не было. Я залез в эту весовую категорию муками и бессонными ночами. Конечно, потому, что это было финансово интересное предложение.

Канело и его команда всё посчитали. У меня была одна подготовка, потом перенесли на август, вторая подготовка. Потом третья подготовка. Я исшатал организм. Не понял, как я до 11-го раунда дожил, у меня уже после 7-го бензин начал кончаться», — сказал Ковалёв в сторис своего «инстаграма».

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