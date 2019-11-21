Авария не повлияла на здоровье Спенса, он вовремя проведёт защиту титула

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что в его организации не намерены учреждать временный титул в полусреднем весе. По словам функционера, действующий обладатель полноценного пояса Эррол Спенс не получил серьёзных повреждений во время автомобильной аварии и сможет провести защиту титула вовремя.

«Чудо, что Эррол с нами, и то, что врачи дали ему разрешение боксировать. Он не получил серьёзных повреждений, которые могли бы помешать его карьере. Он станет живым примером того, что нужно делать, и чего делать не следует.

Нет никакой необходимости в организации боя за временный титул чемпиона мира. Мы общались с командой Спенса, и эта автомобильная авария никак не отсрочит продолжение его карьеры», — приводит слова функционера BoxingScene.



Напомним, Эррол Спенс не так давно попал в серьёзную аварию. Его «Феррари» перевернулась, но американец, к счастью, серьёзных травм не получил.