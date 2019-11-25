Альварес — о вызове Масвидаля: Хорхе не имеет никакого отношения к боксу

Действующий чемпион мира в трёх весовых категориях Сауль Альварес прокомментировал слова бойца UFC Хорхе Масвидаля. Последний после победы над Нейтом Диазом заявил, что хотел бы провести боксёрский поединок с Альваресом.

«Я не имею никакого отношения к смешанным единоборствам, точно так, как и Хорхе не имеет никакого отношения к боксу. Бойцы ММА выходят на ринг только ради больших денег», — приводит слова Канело International Business Times.

Сауль Альварес в предыдущем бою нокаутировал Сергея Ковалёва и завоевал титул в полутяжёлом весе. Таким образом, он стал четвёртым мексиканцем в истории, которому когда-либо удавалось становиться чемпионом мира в четырёх дивизионах. В команде Сауля пока не определились со следующим соперником.