Тактаров: с Фергюсоном Хабибу будет гораздо тяжелее, чем с Порье

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров поделился мнением о предстоящем поединке Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Бой должен состояться 18 апреля.
«Подписание контракта − это хорошо, но оно еще не означает, что бой состоится. Сколько раз он уже срывался? Четыре? Но мне бы, конечно, хотелось увидеть этот бой, потому что Хабиб и Фергюсон сейчас сильнейшие в своем весе. Победителя предугадать не возьмусь, поединок может пойти по любому сценарию.
Хабибу будет гораздо тяжелее, чем с Порье, которого он выжимал к сетке. Фергюсона прижать к сетке сложно, а ударная техника у него не хуже, чем у Хабиба. Если не дойдет до борьбы, то шансов в стойке у американца даже немного побольше», — приводит слова Олега Тактарова «Подмосковье сегодня».
- 26 ноября 2019
-
22:41
-
21:38
-
20:25
-
18:51
-
17:18
-
16:40
-
16:06
-
15:32
-
15:00
-
14:33
-
13:51
-
13:33
-
12:52
-
11:12
-
11:01
-
10:14
-
09:09
-
08:46
-
01:04
- 25 ноября 2019
-
23:53
-
22:47
-
21:39
-
20:35
-
20:26
-
19:28
-
18:33
-
17:45
-
17:25
-
16:33
-
16:05
-
15:07
-
14:55
-
13:29
-
13:21
-
13:15