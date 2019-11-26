Тактаров: с Фергюсоном Хабибу будет гораздо тяжелее, чем с Порье

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров поделился мнением о предстоящем поединке Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Бой должен состояться 18 апреля.



«Подписание контракта − это хорошо, но оно еще не означает, что бой состоится. Сколько раз он уже срывался? Четыре? Но мне бы, конечно, хотелось увидеть этот бой, потому что Хабиб и Фергюсон сейчас сильнейшие в своем весе. Победителя предугадать не возьмусь, поединок может пойти по любому сценарию.



Хабибу будет гораздо тяжелее, чем с Порье, которого он выжимал к сетке. Фергюсона прижать к сетке сложно, а ударная техника у него не хуже, чем у Хабиба. Если не дойдет до борьбы, то шансов в стойке у американца даже немного побольше», — приводит слова Олега Тактарова «Подмосковье сегодня».