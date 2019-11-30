Чахкиев бросил вызов А.Емельяненко, Федерация бокса готова организовать этот бой

Олимпийский чемпион 2008 года в весовой категории до 91 кг и член Совета чемпионов Федерации бокса России Рахим Чахкиев заявил, что он заинтересован в поединке с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
«Если они между собой договорятся, то мы согласны организовать им поединок по правилам бокса. Вот это будет интересно. Бой Александра с Михаилом был больше для зрителя, популяризации бокса. Очень хорошо, что из других видов спорта пробуют себя в боксе. Это показывает, что бокс – лучший вид спорта», — подтвердил желание Чахкиева генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.
После победы над Михаилом Кокляевым во время интервью Емельяненко заявил: «Я готов подраться с большим количеством таких желающих».
На профессиональном ринге 36-летний Чахкиев одержал 26 побед и потерпел три поражения. Свой последний поединок наш титулованный боксер провел в декабре 2016 года, после чего завершил карьеру.
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