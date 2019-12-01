Отец Хабиба: Кокляев сделал всё что мог. Он молодец

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился впечатлениями от боксёрского поединка Александра Емельяненко со стронгменом Михаилом Кокляевым и отдал должное стараниям последнего.

«Я говорил, что Александру не составит труда боксировать в стойке. Это мастер спорта, чемпион. Его класс был очевиден. Бой закончился очень быстро, но это бокс. Кокляев сделал всё что мог. Он молодец. Нужны ли спорту такие бои?



Смотрите, продали очень много билетов, людям это интересно. Кокляев тоже спортсмен, ему принадлежит много рекордов. Правда, не в боксе и не в единоборствах. Вряд ли Емельяненко сможет состязаться с ним в силовых видах. Для этого надо будет несколько лет упорно тренироваться», — приводит слова Нурмагомедова-старшего рейтинг букмекеров.